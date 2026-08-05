В России запатентовали новый способ доставки лекарства против коронавируса

Разработка предусматривает использование водного раствора с определенными концентрацией, размером частиц и режимом дозирования. Такой подход позволяет доставлять действующее вещество непосредственно в дыхательные пути, снижая вирусную нагрузку в легких и носовой полости без прохождения системного метаболизма. Авторы также отмечают, что технология не требует токсичных растворителей или нестабильных координационных комплексов.

Эффективность метода оценивали на культуре клеток и сирийских хомячках. В ходе экспериментов препарат уменьшал размножение вируса, а анализ тканей легких и носовых ходов с помощью ПЦР и клеточных тестов подтвердил снижение вирусной нагрузки.