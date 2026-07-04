В России запатентовали систему адаптивного фрезерования для роботов

Алгоритмы анализируют трехмерную цифровую модель заготовки, после чего строят траекторию движения фрезы концентрическими контурами с постепенным углублением. Во время работы встроенный в робот-манипулятор датчик силы отслеживает нагрузку, а программа корректирует скорость обработки в режиме реального времени.

Разработка предназначена для авиастроения, судостроения, производства композитных конструкций и крупногабаритных изделий, включая реакторы для атомных станций. Система также подходит для мелкосерийного производства и требует минимального участия оператора, отметили в пресс-службе.