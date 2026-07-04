В России запатентовали систему адаптивного фрезерования для роботов

Опубликовано 04 июля 2026, 20:561 мин.
В России запатентовали систему адаптивного фрезерования для роботовАлгоритм меняет скорость обработки в реальном времени
В пресс-службе научно-технологического университета «Сириус» сообщили, что ученые разработали и запатентовали систему управления промышленными роботами, которая автоматически изменяет скорость фрезерования в зависимости от сопротивления материала. Решение помогает снизить риск повреждения оборудования и повысить эффективность обработки сложных деталей.
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Алгоритмы анализируют трехмерную цифровую модель заготовки, после чего строят траекторию движения фрезы концентрическими контурами с постепенным углублением. Во время работы встроенный в робот-манипулятор датчик силы отслеживает нагрузку, а программа корректирует скорость обработки в режиме реального времени.
Разработка предназначена для авиастроения, судостроения, производства композитных конструкций и крупногабаритных изделий, включая реакторы для атомных станций. Система также подходит для мелкосерийного производства и требует минимального участия оператора, отметили в пресс-службе.