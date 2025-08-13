В России запатентовали способ выявления инертных газов

Суть метода заключается в том, что газу придают электрический заряд, после чего он становится обнаруживаемым. Для этого используется сенсор из тонкой плёнки диоксида олова. При ионизации частицы газа взаимодействуют с поверхностью материала, что меняет его электрическое сопротивление. По характеру этого изменения можно определить, с каким именно газом произошёл контакт.

Эксперименты показали, что изменение сопротивления достигает 30−40%, и устройство способно работать даже с малым количеством газа. Технология может применяться в различных областях, включая космические исследования, контроль герметичности упаковки продуктов, хранение архивных документов и обнаружение утечек газов на производстве.