В России запатентована нейросеть для удаления объектов с фото

Опубликовано 20 августа 2024, 16:08
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В России запатентована нейросеть для удаления объектов с фотоОдним нажатием
В России получен патент на новую нейросеть, способную автоматически удалять ненужные объекты с фотографий. Разработанная программистами Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) нейросеть позволяет быстро и эффективно улучшать изображения без необходимости вручную выделять объекты.
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По словам Татьяны Долгих, программиста отдела автоматизации ЮУрГУ, новая программа значительно упрощает работу профессиональных фотографов и дизайнеров. В отличие от существующих сервисов, где требуется тщательно обрисовывать объект, новая нейросеть позволяет решить проблему удалением объекта всего одним нажатием.
Программа уже способна удалять людей, животных, транспортные средства, мебель и мусорные баки. В планах разработчиков — расширить функционал до 100 категорий объектов. В настоящее время ищутся партнеры для масштабирования и популяризации технологии, отметила Татьяна Долгих.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева