В России запатентована нейросеть для удаления объектов с фото

По словам Татьяны Долгих, программиста отдела автоматизации ЮУрГУ, новая программа значительно упрощает работу профессиональных фотографов и дизайнеров. В отличие от существующих сервисов, где требуется тщательно обрисовывать объект, новая нейросеть позволяет решить проблему удалением объекта всего одним нажатием.

Программа уже способна удалять людей, животных, транспортные средства, мебель и мусорные баки. В планах разработчиков — расширить функционал до 100 категорий объектов. В настоящее время ищутся партнеры для масштабирования и популяризации технологии, отметила Татьяна Долгих.