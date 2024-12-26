В России запущено первое производство композитных ветролопастей

Опубликовано 26 декабря 2024, 19:521 мин.
В России запущено первое производство композитных ветролопастейЗавод обеспечит локализацию и поддержит развитие ветроэнергетики
В Ульяновске начал работу первый в России завод по производству композитных ветролопастей. Проект реализован композитным дивизионом «Росатома» и станет важным шагом в развитии отечественной ветроэнергетики.
Как отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев на церемонии открытия, новое предприятие создает полностью российский цикл производства с использованием современных композиционных материалов. Благодаря запуску завода доля локализации оборудования для ветроэнергетических проектов вырастет с 68% до 85%. Это укрепит технологическую независимость страны и обеспечит развитие ключевой отрасли.
После выхода на полную мощность завод сможет производить до 450 ветролопастей в год, что позволит комплектовать 150 ветроустановок ежегодно. Первая партия продукции будет отправлена на Новолакскую ветроэлектростанцию в Дагестане.