В России запустили 550 классов для обучения детей беспилотной авиации

Опубликовано 27 мая 2025, 12:151 мин.
В России запустили 550 классов для обучения детей беспилотной авиацииСоздан первый учебник по дронам для школьников
В рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в России открыли специализированные классы по изучению дронов уже в 550 школах. Там школьники получают первые знания о беспилотной авиации и ее применении. Эта инициатива направлена на подготовку будущих специалистов в перспективной и быстрорастущей отрасли.
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В России также создали первое школьное учебное пособие по беспилотным авиационным системам, которое получило официальный статус учебника. Оно должно помочь систематизировать обучение и дать детям базовое понимание того, как работают дроны и где они применяются.
По мнению представителей проекта, появление такого учебника — важный шаг для развития высокотехнологичной сферы. Беспилотники находят все большее применение в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге и спасательных операциях. Например, в Китае дроны уже широко используют для доставки и в сервисах аренды, и в России такая практика может стать обычной в ближайшем будущем.