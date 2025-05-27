В России запустили 550 классов для обучения детей беспилотной авиации

В России также создали первое школьное учебное пособие по беспилотным авиационным системам, которое получило официальный статус учебника. Оно должно помочь систематизировать обучение и дать детям базовое понимание того, как работают дроны и где они применяются.

По мнению представителей проекта, появление такого учебника — важный шаг для развития высокотехнологичной сферы. Беспилотники находят все большее применение в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге и спасательных операциях. Например, в Китае дроны уже широко используют для доставки и в сервисах аренды, и в России такая практика может стать обычной в ближайшем будущем.