В России запустили игру о поиске древних петроглифов Сибири

Игра включает семь реальных локаций в Сибири, такие как Томская и Боярская писаницы, а также урочище Калбак-Таш. Используя снятые на этих объектах 3D-туры, игроки становятся участниками виртуальных экспедиций. Их задача — находить петроглифы, изображающие животных, мифологические сюжеты и шаманов, созданные от бронзового века до этнографической современности.

Разработка завершает проект «Истории в камне: виртуальные путешествия с древними художниками». На сайте Института также доступны 3D-экскурсии по пещерам, где обитали денисовский человек и неандертальцы.

Игра бесплатно доступна на сайте института в разделе «Музеи».