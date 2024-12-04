В России запустили ИИ-тренажер для подготовки к IT-собеседованиям

Инструмент работает через Telegram, где пользователю нужно авторизоваться. Затем соискатель заполняет свое резюме вручную или загружает готовое. На основе этих данных алгоритмы анализируют анкету и формируют шесть вопросов для тренировки.

ИИ оценивает ответы по нескольким критериям: насколько глубоко кандидат понимает тему, как сложно и структурировано он отвечает, а также насколько его подход к решению вопросов креативен. Таким образом, тренажер помогает оценить как технические навыки, так и гибкие компетенции, необходимые для успешного трудоустройства.

На портале тренажера указано, что он предназначен для соискателей в сфере информационных технологий