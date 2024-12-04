В России запустили ИИ-тренажер для подготовки к IT-собеседованиям

Опубликовано 04 декабря 2024, 17:191 мин.
В России запустили ИИ-тренажер для подготовки к IT-собеседованиямРешение основано на анализе 20 тысяч интервью с соискателями
Холдинг Т1 разработал тренажер на базе искусственного интеллекта (ИИ) для подготовки к собеседованиям в IT-сфере. Как сообщили в компании, решение создано на основе анализа 20 тысяч реальных интервью с кандидатами и направлено на улучшение навыков прохождения собеседований.
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Инструмент работает через Telegram, где пользователю нужно авторизоваться. Затем соискатель заполняет свое резюме вручную или загружает готовое. На основе этих данных алгоритмы анализируют анкету и формируют шесть вопросов для тренировки.
ИИ оценивает ответы по нескольким критериям: насколько глубоко кандидат понимает тему, как сложно и структурировано он отвечает, а также насколько его подход к решению вопросов креативен. Таким образом, тренажер помогает оценить как технические навыки, так и гибкие компетенции, необходимые для успешного трудоустройства.
На портале тренажера указано, что он предназначен для соискателей в сфере информационных технологий