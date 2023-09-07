В России запустили интерактивную карту залов дзюдо

В настоящий момент занимающихся готовы принять уже восемь современных залов, расположившихся как в самом северо-западном, так и в самом юго-восточном регионе России. Чтобы было проще оценить масштабы проекта и его географию, Федерация дзюдо России запустила интерактивную карту, на которой по мере готовности будут отмечены все центры развития дзюдо, открытые в рамках инициативы.