В России запустили интерактивную карту залов дзюдо

В России запустили интерактивную карту залов дзюдоВ рамках проекта "50 лет ФДР - 50 залов дзюдо"
Федерация дзюдо россии запустила интерактивную карту залов дзюдо на своем официальном сайте в рамках проекта "50 лет ФДР - 50 залов дзюдо", рассказал ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерации дзюдо России.
Также в рамках проекта, который стартовал в 2022 году, откроют новые залы для занятий дзюдо в регионах страны. Новые секции уже открылись в Хабаровске, Елизово, Петрозаводске, к тому же по мере открытия новых залов, их можно будет найти на интерактивной карте.
В настоящий момент занимающихся готовы принять уже восемь современных залов, расположившихся как в самом северо-западном, так и в самом юго-восточном регионе России. Чтобы было проще оценить масштабы проекта и его географию, Федерация дзюдо России запустила интерактивную карту, на которой по мере готовности будут отмечены все центры развития дзюдо, открытые в рамках инициативы.