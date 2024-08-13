В России запустили ионозонд для улучшения радиосвязи

Ионозонд создан для мониторинга ионосферы — слоя атмосферы, где находятся заряженные частицы, влияющие на распространение радиоволн. Устройство позволит не только получить фундаментальные данные о физике ионосферы, но и улучшить качество радиосвязи, уменьшая время установления канала связи с минуты до нескольких секунд.

Директор НИРФИ ННГУ Алексей Шиндин рассказал, что в России недостаточно устройств для мониторинга ионосферы, что ограничивает возможность краткосрочного и среднесрочного прогноза радиосвязи. Разработанный ионозонд, использующий графеновые сенсоры, станет ключевым инструментом в решении этой проблемы. На данный момент устройства установлены на пяти полигонах, и планируется расширение до восьми.

Ионозонд сочетает функции импульсного и непрерывного частотно-модулированного приборов и имеет открытую спецификацию, что делает его доступным для широкого использования, отметил Шиндин.