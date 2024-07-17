В России запустили конкурс на создания БПЛА для археологических исследований

Опубликовано 17 июля 2024, 22:50
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В России запустили конкурс на создания БПЛА для археологических исследованийФинал запланирован на 2025-2026 годы
Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) объявил о начале конкурса на разработку беспилотной авиационной системы, способной с помощью сенсоров обнаруживать объекты под землей. Эта инициатива входит в рамки нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и направлена на ускорение археологических исследований.
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Директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых рассказал, что конкурс под названием «Экспедиция» призван создать дрон-«археолога», способного находить объекты на глубине до пяти метров, что значительно упростит поиск мест для раскопок. Участники должны будут оснастить беспилотник металлоискателем, георадарами и другими сенсорами, а также разработать методы анализа данных с использованием нейросетей.
Первые испытания планируется провести до конца текущего года, а финал конкурса запланирован на 2025−2026 годы. Размер призового фонда финала составит более 200 миллионов рублей и будет определен в процессе проведения соревнования.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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