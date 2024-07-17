В России запустили конкурс на создания БПЛА для археологических исследований

Директор центра развития системы технологических конкурсов Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых рассказал, что конкурс под названием «Экспедиция» призван создать дрон-«археолога», способного находить объекты на глубине до пяти метров, что значительно упростит поиск мест для раскопок. Участники должны будут оснастить беспилотник металлоискателем, георадарами и другими сенсорами, а также разработать методы анализа данных с использованием нейросетей.

Первые испытания планируется провести до конца текущего года, а финал конкурса запланирован на 2025−2026 годы. Размер призового фонда финала составит более 200 миллионов рублей и будет определен в процессе проведения соревнования.