В России запустили нацпроект по развитию беспилотных авиасистем

В России запустили нацпроект по развитию беспилотных авиасистемОн начнет работать с начала 2024 года
По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) начнет работу в январе 2024. Президиумом были утверждены пять федеральных проектов, которые войдут в состав национального проекта.
С 1 января 2024 года нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу
У правительства в планах до конца года принять ряд нормативно-правовых актов, внедрения финансовых мер, разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем. К тому же уже упростили порядок применения БАС в сельском хозяйстве и возможность получения сертификат на систему.
Также принято 719-е постановление утверждающее обязательную выдачу экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации, заявили в секретариате господина Белоусова. Постановление вступит в силу с начала 2024 года.