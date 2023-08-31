В России
14:56, 31 августа 2023
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В России запустили нацпроект по развитию беспилотных авиасистем

Он начнет работать с начала 2024 года

По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) начнет работу в январе 2024. Президиумом были утверждены пять федеральных проектов, которые войдут в состав национального проекта.

С 1 января 2024 года нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу

Андрей Белоусов
Первый вице-премьер

У правительства в планах до конца года принять ряд нормативно-правовых актов, внедрения финансовых мер, разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем. К тому же уже упростили порядок применения БАС в сельском хозяйстве и возможность получения сертификат на систему.

Также принято 719-е постановление утверждающее обязательную выдачу экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации, заявили в секретариате господина Белоусова. Постановление вступит в силу с начала 2024 года.

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