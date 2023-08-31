В России запустили нацпроект по развитию беспилотных авиасистем

У правительства в планах до конца года принять ряд нормативно-правовых актов, внедрения финансовых мер, разработчиков и производителей беспилотных авиационных систем. К тому же уже упростили порядок применения БАС в сельском хозяйстве и возможность получения сертификат на систему.

Также принято 719-е постановление утверждающее обязательную выдачу экспертизы о соответствии производимой промышленной продукции требованиям, предусмотренным приложением к постановлению Правительства Российской Федерации, заявили в секретариате господина Белоусова. Постановление вступит в силу с начала 2024 года.