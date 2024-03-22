В России запустили новый интернет-портал для воспитателей

Портал содержит методические пособия, аналитические материалы и актуальные исследования по проблемам воспитания, проводимые совместно с Российской академией образования, добавили в пресс-службе.

Организаторы проекта подчеркивают, что новый ресурс будет способствовать профессиональному росту педагогов и наставников, а также станет надежной опорой для всех участников «Движения первых». В библиотеке портала доступны книги для работы с детьми и молодежью, а также практико-ориентированные воспитательные технологии.

Первый заместитель председателя правления «Движения первых» Наталья Мандрова отметила, что портал будет единым центром для всех, кто интересуется педагогическими технологиями и вопросами воспитания. Ресурс будет постоянно развиваться и обновляться вместе с сообществом наставников.