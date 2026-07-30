В России запустили открытую базу для оценки эффекта ИИ

В основе ресурса лежит трехуровневая система оценки. Она включает вопросы об окупаемости ИИ-проектов, их влиянии на работу компании и изменениях в отрасли. Также учитываются горизонт оценки, метрики, методы расчета, роли участников и объект анализа.

Сейчас на портале доступны методики и примеры для ретейла и e-commerce, IT-сферы, финансового сектора, транспорта, промышленности, энергетики и АПК. База работает по принципу вики, поэтому участники рынка смогут предлагать изменения и дополнять методологию по мере накопления практического опыта.