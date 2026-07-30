В России запустили открытую базу для оценки эффекта ИИ

Опубликовано 30 июля 2026, 23:041 мин.
В России запустили открытую базу для оценки эффекта ИИМетодологию смогут дополнять сами компании
Альянс в сфере искусственного интеллекта (ИИ) представил открытую базу знаний «АФИИНА», посвященную оценке финансовой эффективности ИИ. Портал рассчитан на компании из разных отраслей и позволяет использовать единые подходы для расчета эффекта от внедрения ИИ, пишет ТАСС.
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В основе ресурса лежит трехуровневая система оценки. Она включает вопросы об окупаемости ИИ-проектов, их влиянии на работу компании и изменениях в отрасли. Также учитываются горизонт оценки, метрики, методы расчета, роли участников и объект анализа.
Сейчас на портале доступны методики и примеры для ретейла и e-commerce, IT-сферы, финансового сектора, транспорта, промышленности, энергетики и АПК. База работает по принципу вики, поэтому участники рынка смогут предлагать изменения и дополнять методологию по мере накопления практического опыта.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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