В России запустили первое полное производство вакцины от ВПЧ

Препарат «Цегардекс» разработан совместно с НПК «Комбиотех». Он предназначен для профилактики рака шейки матки, который занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин от 14 до 45 лет.

Производственный цикл включает все этапы — от получения антигена до выпуска готовой лекарственной формы. Мощность первого участка составляет 600 тысяч доз в год. После запуска второго участка в 2027 году общий объем производства превысит 3 миллиона доз ежегодно. Это позволит полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, где ранее использовались только импортные аналоги.

Общий объем инвестиций в проект достиг 7,5 миллиардов рублей. ФРП предоставил льготный заем в размере 950 миллионов рублей на приобретение высокотехнологичного оборудования.

Вакцина уже зарегистрирована для применения у взрослых. Рассматривается расширение показаний для детей, решение по этому вопросу ожидается в феврале 2026 года. Первые серии препарата поступят в обращение во второй половине 2026 года.