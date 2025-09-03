В России запустили первое производство полимера ПЭЭК

ПЭЭК представляет собой универсальный инженерный пластик, сохраняющий свои свойства при температурах до +250 градусов. Материал устойчив к воздействию водяного пара и агрессивных сред.

Производство организовано по запатентованной технологии синтеза, разработанной АО «Институт пластмасс». Общая стоимость проекта составила около 300 миллионов рублей. Инициатива реализована в рамках программы импортозамещения при поддержке Министерства промышленности и торговли.

Первым потребителем материала стал завод «Чувашкабель», которому требуется термостойкий полимер для производства специальных кабелей. Продукция проходит тщательное тестирование по 18 физико-химическим показателям, включая температуру плавления и вязкость.

Годовой объем производства составляет 7−10 тонн с перспективой увеличения мощностей. Томский государственный университет выступает научным партнером проекта, обеспечивая контроль качества и разработку новых марок материала для автомобилестроения и медицинской отрасли.