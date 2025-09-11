В России запустили первую программу подготовки специалистов по мРНК-технологиям

Программа рассчитана на 72 академических часа и включает теоретические и практические занятия. Слушатели изучат фундаментальные механизмы работы матричной РНК, процессы создания мРНК-препаратов и нормативно-правовые аспекты регулирования этого класса лекарственных средств.

В пресс-службе отметили, что успешное внедрение новых медицинских технологий зависит от качества подготовки специалистов. Программа направлена на формирование практических навыков в области научных исследований и клинического применения мРНК-технологий.

Курс планируется запустить до конца 2025 года. Занятия будут проводиться с привлечением ведущих экспертов отрасли.