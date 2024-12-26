В России запустили первые ультрабыстрые зарядные станции для электробусов

Опубликовано 26 декабря 2024, 20:341 мин.
В России запустили первые ультрабыстрые зарядные станции для электробусовНовая технология улучшит зарядку транспорта даже в экстремальных условиях
В России появились первые ультрабыстрые зарядные станции для электробусов. Их установила компания Hyper, входящая в контур Группы «Роснано». Как сообщили в пресс-службе «Роснано», станции обладают мощностью 350 кВт и оснащены передовыми технологиями, такими как динамическая балансировка мощности и система SmartCharge.
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Решение позволяет оптимизировать процесс зарядки электрического транспорта, подстраивая мощность зарядной сессии под заранее запланированный график. Это особенно важно в условиях экстремальных морозов и перепадов температур, когда нагрузка на энергосистему города возрастает.
Пилотный проект уже запущен в Красноярске. Электробусы этого города смогут заряжаться быстрее и эффективнее благодаря новым станциям. В компании Hyper отмечают, что данная технология улучшает эксплуатацию электрического транспорта, что способствует его более широкому применению в городах России.
В планах разработчиков масштабировать использование ультрабыстрых зарядных станций на другие регионы страны.