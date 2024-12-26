В России запустили первые ультрабыстрые зарядные станции для электробусов

Решение позволяет оптимизировать процесс зарядки электрического транспорта, подстраивая мощность зарядной сессии под заранее запланированный график. Это особенно важно в условиях экстремальных морозов и перепадов температур, когда нагрузка на энергосистему города возрастает.

Пилотный проект уже запущен в Красноярске. Электробусы этого города смогут заряжаться быстрее и эффективнее благодаря новым станциям. В компании Hyper отмечают, что данная технология улучшает эксплуатацию электрического транспорта, что способствует его более широкому применению в городах России.

В планах разработчиков масштабировать использование ультрабыстрых зарядных станций на другие регионы страны.