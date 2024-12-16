В России запустили пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков

Как отметил генеральный директор «Т-страхования» Иван Мироненко, этот шаг является первым в подготовке нормативной базы для страхования роботов в сфере логистики. С развитием автономных технологий в логистике, особенно в сфере доставки, рынок страхования таких устройств продолжает расти.

Страховой полис включает риски, с которыми могут столкнуться роботы при выполнении своих задач. Это могут быть механические повреждения, поломки, а также стихийные бедствия, такие как пожар и удар молнии. Включены также риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц.