В России запустили пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков

Опубликовано 16 декабря 2024, 21:131 мин.
В России запустили пилотный проект по страхованию роботов-доставщиковОт поломок и непредвиденных ситуаций
«Т-страхование», входящая в состав «Т-технологии», запустила пилотный проект по страхованию роботов-доставщиков Яндекса. Эти автономные устройства, которые доставляют посылки, продукты и еду из ресторанов, теперь будут застрахованы на один год. На первом этапе пилотного проекта застрахованы 10 роботов.
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Как отметил генеральный директор «Т-страхования» Иван Мироненко, этот шаг является первым в подготовке нормативной базы для страхования роботов в сфере логистики. С развитием автономных технологий в логистике, особенно в сфере доставки, рынок страхования таких устройств продолжает расти.
Страховой полис включает риски, с которыми могут столкнуться роботы при выполнении своих задач. Это могут быть механические повреждения, поломки, а также стихийные бедствия, такие как пожар и удар молнии. Включены также риски, связанные с противоправными действиями третьих лиц.