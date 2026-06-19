В России запустили платформу курсов от ведущих вузов

Опубликовано 19 июня 2026, 18:171 мин.
В России запустили платформу курсов от ведущих вузовДоступны программы повышения квалификации
Роскачество запустило федеральную онлайн-платформу с программами дополнительного профессионального образования от российских государственных университетов. Проект направлен на подготовку специалистов для разных отраслей экономики и обновление профессиональных навыков, пишет ТАСС.
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По словам главы Роскачества Максима Протасова, сервис должен объединить образовательные возможности вузов и помочь компаниям находить программы для развития сотрудников. Сейчас на платформе размещены курсы 15 ведущих аграрных университетов.
В дальнейшем планируется добавить направления от медицинских, технических и промышленных вузов. Замминистра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина отметила, что такой формат позволит специалистам АПК получать новые знания и осваивать современные технологии.
Все программы проходят экспертную проверку. Обучение доступно в очном и заочном форматах, а также на платной и бюджетной основе. Преподавателями выступают ученые и отраслевые специалисты.