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В России
Опубликовано 10 апреля 2024, 17:47
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В России запустили платформу по обучению квантовому программированию

С практикой на эмуляторе
Российские ученые представили новую образовательную платформу под названием «Телеквант». Она предоставляет возможность обучения квантовому программированию. На платформе учащиеся смогут попрактиковаться на эмуляторе 30-кубитного квантового компьютера, размещенного в облаке VK Cloud.
В России запустили платформу по обучению квантовому программированию

© Ferra.ru

Проект разработан компанией «КуБорд», которая заявила о создании простых и понятных видеоуроков, интегрированных с эмулятором квантового компьютера. Это позволит школьникам, студентам и молодым специалистам изучать основы квантовых вычислений в привычных мессенджерах «вКонтакте» или Telegram, без необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение.

Интерфейс работы с эмулятором реализован в виде простого диалога в чат-ботах Telegram или VK, где бот принимает программный код на языке квантового программирования OpenQASM 2.0, проводит вычисления и возвращает результат. Платформа доступна как государственным, так и частным образовательным организациям через «Витрину цифрового РОСТа», платформу, объединяющую цифровые решения для российских вузов.