В России запустили приложение ruID для иностранцев

Опубликовано 26 июня 2025, 18:531 мин.
В России запустили приложение ruID для иностранцевСервис упрощает въезд и получение госуслуг
В России стало доступно новое мобильное приложение ruID, предназначенное для иностранных граждан. Как сообщили в Минцифры, сервис позволяет подать заявление на въезд в страну и создать цифровой профиль для получения государственных услуг.
Приложение поддерживает семь языков: английский, армянский, казахский, киргизский, русский, таджикский и узбекский. Оно доступно в основных магазинах приложений, включая RuStore, Google Play и App Store.
Для оформления безвизового въезда пользователям необходимо зарегистрироваться через электронную почту, указать цель визита и загрузить фотографию документа. В исключительных случаях уведомить о поездке можно за 4 часа до пересечения границы. После проверки данных система автоматически создаст СНИЛС и учетную запись на «Госуслугах».
Отмечается, что от подачи заявления освобождены граждане Беларуси, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники международных организаций.