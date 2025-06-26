В России запустили приложение ruID для иностранцев

Приложение поддерживает семь языков: английский, армянский, казахский, киргизский, русский, таджикский и узбекский. Оно доступно в основных магазинах приложений, включая RuStore, Google Play и App Store.

Для оформления безвизового въезда пользователям необходимо зарегистрироваться через электронную почту, указать цель визита и загрузить фотографию документа. В исключительных случаях уведомить о поездке можно за 4 часа до пересечения границы. После проверки данных система автоматически создаст СНИЛС и учетную запись на «Госуслугах».

Отмечается, что от подачи заявления освобождены граждане Беларуси, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники международных организаций.