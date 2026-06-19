В России запустили проект по внедрению ИИ в строительство

Опубликовано 19 июня 2026, 12:471 мин.
В России запустили проект по внедрению ИИ в строительствоДевелоперам предложили готовые ИИ-решения
«ДОМ.РФ Технологии» и «Яков и Партнеры» представили новый сервис AI Development Sprint для строительной отрасли. Проект направлен на то, чтобы помочь компаниям перейти от изучения возможностей искусственного интеллекта (ИИ) к его практическому использованию, пишет ТАСС.
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Сервис включает анализ процессов девелопера, подготовку ИИ-стратегии, финансовую оценку и план запуска пилотных проектов. Разработчики отмечают, что решение рассчитано на внедрение технологий с измеримым результатом в срок от 6 до 12 месяцев.
По оценке специалистов, широкое применение ИИ в российском девелопменте может дать экономический эффект около 0,9 трлн рублей в год. При этом основная сложность связана не с доступностью технологий, а с подготовкой данных и бизнес-процессов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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