В России запустили проект по внедрению ИИ в строительство

Сервис включает анализ процессов девелопера, подготовку ИИ-стратегии, финансовую оценку и план запуска пилотных проектов. Разработчики отмечают, что решение рассчитано на внедрение технологий с измеримым результатом в срок от 6 до 12 месяцев.

По оценке специалистов, широкое применение ИИ в российском девелопменте может дать экономический эффект около 0,9 трлн рублей в год. При этом основная сложность связана не с доступностью технологий, а с подготовкой данных и бизнес-процессов.