В России запустили производство биогеля для увеличения срока хранения фруктов

Производство биогеля организовано в Санкт-Петербурге. Разработанный учеными НГТУ гель состоит из натуральных полимеров растительного и животного происхождения, что делает его безопасным для плодов и окружающей среды. На поверхности плодов образуется тонкая защитная пленка, продлевающая их свежесть.

«Фруктогель» можно применять как для обработки плодов непосредственно на ветке, так и на этапе упаковки. В будущем планируется исследовать его использование для сохранности нарезанных продуктов и сухофруктов, отметили в пресс-службе.