В России запустили производство улучшенных двигателей для электропоездов

Линейка новых двигателей включает четыре модели тяговых асинхронных двигателей (ТАД), специально предназначенных для локомотивов. Одной из ключевых разработок стал двигатель АТД 1000 для магистральных грузовых электровозов, а также установка ТАД 430 для тепловоза 2ТЭ35. Эти устройства имеют литой корпус, что обеспечивает высокую жесткость и надежность, сообщил ведущий инженер отдела главного технолога АО «РЭД» Денис Ахмадулин.

Кроме того, для пассажирских перевозок созданы два двигателя: ТАД 330 и ТАД 650. Они отличаются улучшенными эксплуатационными и энергетическими характеристиками, а также увеличенным на 15% интервалом межсервисного обслуживания по сравнению с коллекторными двигателями.