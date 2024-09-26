В России запустили производство улучшенных двигателей для электропоездов

Опубликовано 26 сентября 2024, 11:501 мин.
В России запустили производство улучшенных двигателей для электропоездовНа замену иностранным аналогам
Челябинский завод «Русские электрические двигатели» (РЭД), входящий в состав компании «Транснефть», сообщил о запуске производства тяговых электродвигателей для железнодорожного транспорта на основе российских комплектующих. Новая разработка позволит заменить иностранные аналоги, которые в настоящее время используются в большинстве тепловозов России.
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Линейка новых двигателей включает четыре модели тяговых асинхронных двигателей (ТАД), специально предназначенных для локомотивов. Одной из ключевых разработок стал двигатель АТД 1000 для магистральных грузовых электровозов, а также установка ТАД 430 для тепловоза 2ТЭ35. Эти устройства имеют литой корпус, что обеспечивает высокую жесткость и надежность, сообщил ведущий инженер отдела главного технолога АО «РЭД» Денис Ахмадулин.
Кроме того, для пассажирских перевозок созданы два двигателя: ТАД 330 и ТАД 650. Они отличаются улучшенными эксплуатационными и энергетическими характеристиками, а также увеличенным на 15% интервалом межсервисного обслуживания по сравнению с коллекторными двигателями.