В России запустили производство уникального протеза кисти

Опубликовано 25 июля 2024, 18:08
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В России запустили производство уникального протеза кистиС новой конструкцией захвата.
Московское производственное объединение «Металлист», входящее в госкорпорацию «Ростех», запустило в серийное производство первый российский протез с геометрической конструкцией захвата. Новый протез, названный «Захват», предназначен для замены функции кисти руки и позволяет удерживать предметы различных размеров — от иглы до молотка.
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В госкорпорации отметили, что проект разработан с использованием новейших технологий протезирования и оригинальной конструкции. Специальный рельеф на внутренней поверхности насадки обеспечивает надежное удержание предметов без риска их выскальзывания. «Захват» выполнен из коррозионностойкой стали и стал более прочным по сравнению с аналогами зарубежного производства, такими как изделия компании Ottobock.
На первом этапе протезы изготавливались с помощью 3D-печати, а затем перешли на литье из выплавляемых моделей, что позволило достичь веса изделия в 300 граммов. Серийное производство уже началось.