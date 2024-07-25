В России запустили производство уникального протеза кисти

В госкорпорации отметили, что проект разработан с использованием новейших технологий протезирования и оригинальной конструкции. Специальный рельеф на внутренней поверхности насадки обеспечивает надежное удержание предметов без риска их выскальзывания. «Захват» выполнен из коррозионностойкой стали и стал более прочным по сравнению с аналогами зарубежного производства, такими как изделия компании Ottobock.

На первом этапе протезы изготавливались с помощью 3D-печати, а затем перешли на литье из выплавляемых моделей, что позволило достичь веса изделия в 300 граммов. Серийное производство уже началось.