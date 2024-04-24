В России запустили самый южный пункт системы мониторинга вечной мерзлоты

Новый пункт расположен на равном удалении от Северного Ледовитого, Тихого и Индийского океанов, в районе с резко континентальным климатом, что позволит ученым получить более полное представление о состоянии мерзлоты в горных районах.

Последние изменения в мерзлоте говорят о ее деградации, что может негативно сказаться на экономике и инфраструктуре региона. Анализ данных, собранных в новом пункте мониторинга, поможет принять своевременные меры для адаптации к новым климатическим условиям. Это особенно важно для пастбищного животноводства, которое является важной составляющей экономики региона, отметили в пресс-службе.