В России запустили серийное производство приборов для расшифровки ДНК

До недавнего времени российские ученые использовали оборудование американской компании Illumina. Однако из-за санкций поставки прекратились, что потребовало создания отечественного аналога. Разработанный секвенатор способен работать как с импортными, так и с российскими реагентами.

По словам представителя «Синтола» Алексея Шварцева, новый прибор не уступает зарубежным образцам, а по некоторым параметрам даже превосходит их. В частности, у российского аппарата шире окно детекции, что позволяет анализировать больше фрагментов ДНК одновременно.

Секвенаторы применяются для изучения генетической информации, что помогает в диагностике наследственных заболеваний, подборе индивидуального питания и других исследованиях.