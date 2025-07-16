В России запустили серийное производство приборов для расшифровки ДНК

Опубликовано 16 июля 2025, 13:111 мин.
В России запустили серийное производство приборов для расшифровки ДНКОтечественные приборы превосходят зарубежные аналоги
В России запущено серийное производство собственных приборов для расшифровки ДНК. Разработка принадлежит компании «Синтол» и Институту приборостроения РАН. Новые секвенаторы уже работают в нескольких научных центрах страны, включая новосибирские институты.
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До недавнего времени российские ученые использовали оборудование американской компании Illumina. Однако из-за санкций поставки прекратились, что потребовало создания отечественного аналога. Разработанный секвенатор способен работать как с импортными, так и с российскими реагентами.
По словам представителя «Синтола» Алексея Шварцева, новый прибор не уступает зарубежным образцам, а по некоторым параметрам даже превосходит их. В частности, у российского аппарата шире окно детекции, что позволяет анализировать больше фрагментов ДНК одновременно.
Секвенаторы применяются для изучения генетической информации, что помогает в диагностике наследственных заболеваний, подборе индивидуального питания и других исследованиях.