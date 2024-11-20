В России запустили сеть для мониторинга выбросов СО2 из почвы

В пресс-службе консорциума сообщили, что сеть охватывает различные природно-климатические зоны, включая слабоизученные экосистемы, такие как тундры и степи. В ближайшие годы, в 2025—2030 годах, ученые планируют расширить сеть до 188 площадок, чтобы более полно оценить эмиссию углекислого газа в различных экосистемах России, включая лесотундры и агроэкосистемы.

Эмиссия СО2 из почв, называемая почвенным дыханием, представляет собой один из крупнейших потоков углерода в природе, значительно превышая выбросы, связанные с деятельностью человека. Это явление зависит от множества факторов, включая температуру, влажность, виды растений и типы землепользования.

По данным ученых, летом в России выбрасывается от 33% до 63% годовой эмиссии СО2, и этот показатель меняется в зависимости от региона и температуры. Исследования показали, что самые низкие уровни выбросов наблюдаются в тундре и болотах, а лиственничники оказываются наиболее эффективными в снижении выбросов в лесных зонах.