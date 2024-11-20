В России
Опубликовано 20 ноября 2024, 18:52
1 мин.

В России запустили сеть для мониторинга выбросов СО2 из почвы

Ученые создают систему для контроля углеродных потоков
Ученые консорциума «РИТМ углерода» завершили создание национальной сети мониторинга эмиссии углекислого газа (СО2) из почв в России. Этот проект является частью работы над созданием Российской системы климатического мониторинга. В рамках первого этапа было установлено 105 площадок для наблюдения за выбросами СО2, расположенных по всей территории страны, от степей до тундры.
В России запустили сеть для мониторинга выбросов СО2 из почвы

© Ferra.ru

В пресс-службе консорциума сообщили, что сеть охватывает различные природно-климатические зоны, включая слабоизученные экосистемы, такие как тундры и степи. В ближайшие годы, в 2025—2030 годах, ученые планируют расширить сеть до 188 площадок, чтобы более полно оценить эмиссию углекислого газа в различных экосистемах России, включая лесотундры и агроэкосистемы.

Эмиссия СО2 из почв, называемая почвенным дыханием, представляет собой один из крупнейших потоков углерода в природе, значительно превышая выбросы, связанные с деятельностью человека. Это явление зависит от множества факторов, включая температуру, влажность, виды растений и типы землепользования.

По данным ученых, летом в России выбрасывается от 33% до 63% годовой эмиссии СО2, и этот показатель меняется в зависимости от региона и температуры. Исследования показали, что самые низкие уровни выбросов наблюдаются в тундре и болотах, а лиственничники оказываются наиболее эффективными в снижении выбросов в лесных зонах.