В России запустили ТехноГТО по искусственному интеллекту

Участники смогут пройти онлайн-тестирование на знание принципов работы ИИ, правил использования нейросетей и методов создания эффективных запросов. Как отметил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, умение работать с искусственным интеллектом становится одной из ключевых компетенций будущего.

Норматив включает два этапа: онлайн-тестирование и очную практическую часть. Для допуска к очному этапу необходимо успешно сдать не менее пяти нормативов, включая «Искусственный интеллект». Весной 2026 года участники смогут продемонстрировать практические навыки — создание промптов, генерацию контента и разработку технических заданий.

Обладатели золотого значка ТехноГТО смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вузы. Проект реализуется в рамках Национальной технологической олимпиады при поддержке кружкового движения НТИ и фонда Сбербанка «Вклад в будущее».