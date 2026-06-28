В России запустят чат-бот для бесплатной юридической помощи

Опубликовано 28 июня 2026, 18:461 мин.
В России запустят чат-бот для бесплатной юридической помощиСистема автоматизирует консультации
Минюст России готовит запуск цифрового чат-бота, который будет предоставлять гражданам бесплатные юридические консультации без участия специалистов. Проект планируется реализовать уже в этом году и он станет частью федеральной информационной системы «Правовая помощь», запущенной в сентябре 2025 года.
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Заместитель министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын в беседе с ТАСС сообщил, что новая разработка под названием «Цифровой помощник» будет отвечать на базовые правовые вопросы, помогать с выбором дальнейших действий и направлять в нужные организации. Также система сможет формировать список необходимых документов и создавать типовые формы для скачивания.
Помимо чат-бота, в систему добавят модуль «Стенографирование». Он позволит автоматически переводить устные консультации в текстовый формат и прикреплять их к электронным обращениям граждан. Бесхмельницын отметил, что такие решения должны снизить нагрузку на специалистов и сократить объем рутинной работы.