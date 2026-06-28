В России запустят чат-бот для бесплатной юридической помощи

Заместитель министра юстиции РФ Максим Бесхмельницын в беседе с ТАСС сообщил, что новая разработка под названием «Цифровой помощник» будет отвечать на базовые правовые вопросы, помогать с выбором дальнейших действий и направлять в нужные организации. Также система сможет формировать список необходимых документов и создавать типовые формы для скачивания.

Помимо чат-бота, в систему добавят модуль «Стенографирование». Он позволит автоматически переводить устные консультации в текстовый формат и прикреплять их к электронным обращениям граждан. Бесхмельницын отметил, что такие решения должны снизить нагрузку на специалистов и сократить объем рутинной работы.