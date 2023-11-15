В России запустят цифровую платформу мониторинга пассажирских перевозок

В России запустят цифровую платформу мониторинга пассажирских перевозокВ 2014 году
На форуме "Транспорт России" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил о запуске единой цифровой платформы "Гостех" в 2024 году, на которой будет реализована функциональность мониторинга перевозок пассажиров и цифрового профиля участников транспортно-логистической сферы, пишет ТАСС.
Эта новая цифровая платформа станет результатом поручения Президента России Владимира Путина, который в сентябре выступил с инициативой разработать инструмент для отслеживания перевозок пассажиров. Задача должна быть реализована при участии правительства Москвы к 1 февраля 2024 года.
В 2024 году на платформе "Гостех" будет реализован очень широкий функционал различных сервисов по перевозкам, управлению цифровым профилем участника транспортно-логистической отрасли.