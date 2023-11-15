В России запустят цифровую платформу мониторинга пассажирских перевозок

Эта новая цифровая платформа станет результатом поручения Президента России Владимира Путина, который в сентябре выступил с инициативой разработать инструмент для отслеживания перевозок пассажиров. Задача должна быть реализована при участии правительства Москвы к 1 февраля 2024 года.