В России запустят цифровые сервисы на основе спутников

Генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих подчеркнул, что развитие технологий спутников и масштабирование группировок является национальным приоритетом. Он отметил растущий интерес к спутникам среди транспортных компаний и перспективы лизинга этого оборудования.

В рамках соглашения ГТЛК планирует запустить программу льготного лизинга, что позволит компаниям быстро разворачивать спутниковые группировки без крупных капитальных вложений. Эта программа также поддержит производителей спутников через гарантированные заказы, отметил Евгений Дитрих.

Стороны будут совместно проводить эксперименты по использованию спутниковых технологий для наблюдения и анализа полетов беспилотников. Кроме того, они разработают инструменты для обработки и анализа данных, полученных со спутников и дронов, что обеспечит новые возможности для управления транспортом и инфраструктурой.