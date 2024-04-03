В России запустят федеральный проект по внедрению ИИ в различные отрасли

Данный проект будет одним из самых масштабных по объему финансирования, отметил Министр цифрового развития.

Национальный план «Экономика данных» также предусматривает создание инфраструктуры для обработки и хранения данных с использованием отечественного оборудования и программного обеспечения. В частности, это включает облачные платформы, центры обработки данных и вычислительные мощности. Этот новый проект придет на смену завершающемуся в 2024 году национальному плану «Цифровая экономика».

Реализация данного проекта позволит значительно усилить применение технологий искусственного интеллекта в российской экономике и повысить эффективность в различных сферах деятельности.