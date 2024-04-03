В России запустят федеральный проект по внедрению ИИ в различные отрасли

Опубликовано 03 апреля 2024, 22:25
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В России запустят федеральный проект по внедрению ИИ в различные отраслиВ рамках "Экономика данных"
Министр цифрового развития Российской Федерации Максут Шадаев сообщил о создании нового федерального проекта в рамках национального плана «Экономика данных». Этот проект направлен на повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные отрасли, такие как госуправление, здравоохранение и создание специализированных вычислительных мощностей.
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Данный проект будет одним из самых масштабных по объему финансирования, отметил Министр цифрового развития.
Национальный план «Экономика данных» также предусматривает создание инфраструктуры для обработки и хранения данных с использованием отечественного оборудования и программного обеспечения. В частности, это включает облачные платформы, центры обработки данных и вычислительные мощности. Этот новый проект придет на смену завершающемуся в 2024 году национальному плану «Цифровая экономика».
Реализация данного проекта позволит значительно усилить применение технологий искусственного интеллекта в российской экономике и повысить эффективность в различных сферах деятельности.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева