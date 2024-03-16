В России запустят контрактное производство квантовых процессоров

Создание квантовых процессоров поможет ускорить вычисления в суперкомпьютерах, что особенно актуально для решения сложных задач в IT-системах и искусственном интеллекте. Новые технологии, основанные на принципах квантовой механики, станут важным инструментом для будущих вычислений, отметили в пресс-службе.

Ученые и инженеры разработали уникальную технологию сверхпроводниковых квантовых схем, позволяющую создавать сотни чипов на одной пластине. Это значительный прогресс в области производства квантовых устройств.

Запуск контрактного производства требует дальнейшей подготовки исследовательского кластера в новом кампусе университета, добавили в пресс-службе.