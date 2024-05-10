В России запустят нацпроект «Экономика данных» для цифрового развития

В рамках нацпроекта планируется создание собственной инфраструктуры для обработки и хранения данных, используя отечественное оборудование, программное обеспечение и технологии. Это включает в себя развертывание облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей, которые станут ключевым элементом в развитии цифровой экономики страны.

Нацпроект «Экономика данных» будет продолжением действующего на момент его запуска национального проекта «Цифровая экономика», который завершится в 2024 году. Он призван обеспечить более эффективное использование данных в различных секторах экономики и государственного управления, а также обеспечить безопасность информации.