В России запустят нацпроект «Экономика данных» для цифрового развития

Опубликовано 10 мая 2024, 19:00
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В России запустят нацпроект «Экономика данных» для цифрового развитияДля развития технологии
И.о. премьер-министра России Михаил Мишустин объявил о запуске нового национального проекта «Экономика данных», который будет направлен на поддержку цифровой трансформации и обеспечение безопасности страны. Этот шаг призван сосредоточить усилия правительства на ключевых направлениях развития в области цифровых технологий.
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В рамках нацпроекта планируется создание собственной инфраструктуры для обработки и хранения данных, используя отечественное оборудование, программное обеспечение и технологии. Это включает в себя развертывание облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей, которые станут ключевым элементом в развитии цифровой экономики страны.
Нацпроект «Экономика данных» будет продолжением действующего на момент его запуска национального проекта «Цифровая экономика», который завершится в 2024 году. Он призван обеспечить более эффективное использование данных в различных секторах экономики и государственного управления, а также обеспечить безопасность информации.