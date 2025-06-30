В России запустят новый метод исследования лекарств

УМС особенно ценен возможностью работать с радиоуглеродом и исследовать даже минимальные количества вещества в любом агрегатном состоянии. В мире существует около 30 подобных центров, а в России единственная установка УМС расположена в Новосибирске.

Первыми проектами станут исследования пептидов — фрагментов белков, а также материалов для остановки кровотечений. Особое внимание уделят изучению трансдермальной доставки пептидов, механизмы которой пока недостаточно изучены.

В перспективе метод позволит создать стандартизированный подход для разработки лекарств и повысить точность прогнозирования их эффективности. К исследованиям планируют привлечь медицинские центры, фармацевтические компании и научные институты.