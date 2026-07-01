В России запустят первое производство растворителя для микроэлектроники

НМП применяется в ряде высокотехнологичных отраслей, включая производство литий-ионных аккумуляторов, микроэлектронику, фармацевтику и выпуск полимеров. Сейчас в России подобный растворитель в промышленных масштабах не производится, что делает проект важным для снижения зависимости от импорта.

В пресс-службе ТГУ отметили, что технология уже отработана. Была создана опытная партия, подтвердившая соответствие требованиям к чистоте уровня «особо чистый». Планируемая мощность предприятия составит до 2 тыс. тонн продукции в год.