В России запустят первое производство растворителя для микроэлектроники

Опубликовано 01 июля 2026, 10:231 мин.
В России запустят первое производство растворителя для микроэлектроникиПроект оценили в 500 млн рублей
В декабре 2026 года в Подольске Московской области планируется запуск первого в России промышленного производства растворителя для микроэлектроники. Речь идет о веществе N-метил-2-пирролидон (НМП) особой чистоты. Проект реализуют химический холдинг «Химмед» и Инжиниринговый химико-технологический центр Томского государственного университета (ТГУ). Общий объем инвестиций оценивается примерно в 500 млн рублей.
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НМП применяется в ряде высокотехнологичных отраслей, включая производство литий-ионных аккумуляторов, микроэлектронику, фармацевтику и выпуск полимеров. Сейчас в России подобный растворитель в промышленных масштабах не производится, что делает проект важным для снижения зависимости от импорта.
В пресс-службе ТГУ отметили, что технология уже отработана. Была создана опытная партия, подтвердившая соответствие требованиям к чистоте уровня «особо чистый». Планируемая мощность предприятия составит до 2 тыс. тонн продукции в год.