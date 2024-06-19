В России запустят первую программу бакалавриата по ИИ

В рамках программы студенты будут изучать такие дисциплины, как математический анализ, алгоритмы и структуры данных, проектирование в генеративных технологиях и больших языковых моделях. Программы обучения разработаны организаторами, а преподавать будут ведущие исследователи и разработчики в области ИИ.

На обучение примут 100 лучших выпускников школ. Программа стартует в 2024/2025 учебном году и будет называться AI360/ИИ360. Студенты получат повышенную стипендию и доступ к вычислительным мощностям «Яндекса» и Сбера. Выпускники смогут решать сложные задачи в области ИИ и будут востребованы на IТ-рынке и в научных лабораториях.

Выпускники получат диплом университета, в котором проходили основную программу, с возможностью изучения отдельных модулей в других вузах-участниках.