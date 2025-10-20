В России запустят приложение для иностранных туристов

Сервис поможет рассчитать бюджет, забронировать отели и билеты, оформить электронную страховку и визу. Также предусмотрена услуга tax free для покупок и аренда электронной SIM-карты. В приложении будет работать голосовой помощник на 36 языках.

Проект реализован при поддержке Российского союза туриндустрии и Агентства стратегических инициатив. Среди партнеров — известные туристические сервисы, включая «Островок», «Авиасейлс» и «РЖД Тур». Для гостей из арабских стран предусмотрен специальный раздел с халяльными ресторанами и мечетями.

Основной проблемой остается отсутствие безналичных расчетов. Иностранные карты не работают в России, а российские не принимаются за рубежом. В отрасли ищут решение, которое может появиться в течение месяца.