В России запустят приложение для иностранных туристов

В России запустят приложение для иностранных туристовVisit Russia поможет организовать поездку от визы до tax free
Сервис поможет рассчитать бюджет, забронировать отели и билеты, оформить электронную страховку и визу. Также предусмотрена услуга tax free для покупок и аренда электронной SIM-карты. В приложении будет работать голосовой помощник на 36 языках.
Проект реализован при поддержке Российского союза туриндустрии и Агентства стратегических инициатив. Среди партнеров — известные туристические сервисы, включая «Островок», «Авиасейлс» и «РЖД Тур». Для гостей из арабских стран предусмотрен специальный раздел с халяльными ресторанами и мечетями.
Основной проблемой остается отсутствие безналичных расчетов. Иностранные карты не работают в России, а российские не принимаются за рубежом. В отрасли ищут решение, которое может появиться в течение месяца.