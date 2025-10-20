В России
Опубликовано 20 октября 2025, 22:47
1 мин.

В России запустят приложение для иностранных туристов

Visit Russia поможет организовать поездку от визы до tax free
С 19 декабря в магазинах приложений станет доступна программа Visit Russia, предназначенная для самостоятельных путешествий по стране. Она позволит иностранцам спланировать поездку от момента оформления визы до возвращения домой.
Сервис поможет рассчитать бюджет, забронировать отели и билеты, оформить электронную страховку и визу. Также предусмотрена услуга tax free для покупок и аренда электронной SIM-карты. В приложении будет работать голосовой помощник на 36 языках.

Проект реализован при поддержке Российского союза туриндустрии и Агентства стратегических инициатив. Среди партнеров — известные туристические сервисы, включая «Островок», «Авиасейлс» и «РЖД Тур». Для гостей из арабских стран предусмотрен специальный раздел с халяльными ресторанами и мечетями.

Основной проблемой остается отсутствие безналичных расчетов. Иностранные карты не работают в России, а российские не принимаются за рубежом. В отрасли ищут решение, которое может появиться в течение месяца.