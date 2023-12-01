В России запустят программу по борьбе с ожирением у детей и подростков

Заместитель председателя Совета, Петр Родионов, отметил длительную разработку программы из-за ее многогранности и комплексного подхода к причинам ожирения. Он подчеркнул важность изучения ситуации в семьях, школах и возрастных факторах, влияющих на развитие этой проблемы.

Ранее заявлялось, что более половины взрослого населения России и около четверти детей страдают избыточным весом или ожирением. Эксперты предупреждают о серьезных последствиях ожирения, подчеркивая, что это не только нагрузка на органы, но и риск для психического здоровья детей, пишет ТАСС.