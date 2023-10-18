В России запустят программу по фундаментальной математике и ИИ

В России запустят программу по фундаментальной математике и ИИЧто улучшит разработку в области нейросетей
Министр науки и высшего образования России, Валерий Фальков, объявил о планах запустить комплексную научно-техническую программу, объединяющую фундаментальную математику и искусственный интеллект (ИИ), пишет ТАСС.
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Это совместное усилие Минобрнауки, ассоциации "Альянс в сфере искусственного интеллекта" и Минцифры направлено на улучшение взаимодействия между математическими исследованиями и разработками в области нейросетей.
Что касается науки, мы договорились с альянсом и Минцифры, что мы запустим большую комплексную научно-техническую программу по фундаментальной математике и искусственному интеллекту, где подобные вещи попытаемся объединить.
Валерий Фальков отметил, что основным акцентом в фундаментальной математике будет теоретическое решение задач, связанных с машинным обучением и обучением больших моделей на распределенных вычислительных платформах.