В России запустят производственную аспирантуру с 2025 года

Опубликовано 11 октября 2024, 22:331 мин.
В России запустят производственную аспирантуру с 2025 годаВузы начнут сотрудничество с предприятиями
Минобрнауки РФ анонсировало запуск производственной аспирантуры, которая начнется в пилотном режиме с 2025 года. В рамках программы российские университеты будут сотрудничать с крупными промышленными предприятиями, чтобы совместно решать задачи в области исследований и производства.
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Главной целью инициативы является создание эффективного партнерства между вузами и предприятиями. Производственная аспирантура позволит молодым ученым применять свои знания на практике, решая конкретные задачи реального сектора экономики, а предприятиям — получать квалифицированные кадры и инновационные решения.
Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов поддержал идею и отметил, что проект поможет закрепить молодых специалистов на предприятиях. Потребность в кадрах высшей квалификации остается высокой, и новый формат аспирантуры будет способствовать повышению уровня подготовки специалистов.
Запуск программы планируется на 2025 год, после чего она будет оценена для возможного масштабирования.