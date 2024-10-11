В России запустят производственную аспирантуру с 2025 года

Главной целью инициативы является создание эффективного партнерства между вузами и предприятиями. Производственная аспирантура позволит молодым ученым применять свои знания на практике, решая конкретные задачи реального сектора экономики, а предприятиям — получать квалифицированные кадры и инновационные решения.

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов поддержал идею и отметил, что проект поможет закрепить молодых специалистов на предприятиях. Потребность в кадрах высшей квалификации остается высокой, и новый формат аспирантуры будет способствовать повышению уровня подготовки специалистов.

Запуск программы планируется на 2025 год, после чего она будет оценена для возможного масштабирования.