В России запустят производство микромоторов для роботов

Опубликовано 23 октября 2025, 20:371 мин.
В России запустят производство микромоторов для роботовИ протезов
Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» и конструкторского бюро (КБ) «Карфидов Лаб» создали первые российские микромотор-редукторы. Разработка предназначена для использования в медицинских протезах, робототехнике и промышленности. Ранее устройства подобного класса в стране не производились.
Миниатюрные электромеханические системы обеспечивают плавность движений искусственных суставов и точность управления. Инженеры оснастили устройства компактным датчиком, преобразующим механическое движение в цифровой сигнал.
Конструкция предусматривает упрощенную сборку и взаимозаменяемость компонентов. Как отметил сооснователь, генеральный конструктор КБ Алексей Карфидов, разработка может быть полезна производителям в различных отраслях, включая медицину, сельское хозяйство и машиностроение.
Пилотная партия устройств уже выпущена. Серийное производство планируется организовать на промышленной площадке в Тульской области.