В России запустят производство микромоторов для роботов

Миниатюрные электромеханические системы обеспечивают плавность движений искусственных суставов и точность управления. Инженеры оснастили устройства компактным датчиком, преобразующим механическое движение в цифровой сигнал.

Конструкция предусматривает упрощенную сборку и взаимозаменяемость компонентов. Как отметил сооснователь, генеральный конструктор КБ Алексей Карфидов, разработка может быть полезна производителям в различных отраслях, включая медицину, сельское хозяйство и машиностроение.

Пилотная партия устройств уже выпущена. Серийное производство планируется организовать на промышленной площадке в Тульской области.