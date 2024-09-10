В России запустят производство оборудования для частных сотовых сетей

Опубликовано 10 сентября 2024, 20:361 мин.
В России запустят производство оборудования для частных сотовых сетейВ 2025 году
Компания «Марс технологии», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис», анонсировала запуск производства оборудования для частных сотовых сетей в следующем году, сообщил генеральный директор компании Алексей Кожемяко на Международном форуме Kazan Digital Week.
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Новая линейка оборудования, включающая базовые станции, коммутационное оборудование и абонентские терминалы, предназначена для создания частных сотовых сетей. Эти сети особенно востребованы у крупных корпоративных клиентов, таких как предприятия нефтегазохимического сектора, горно-обогатительные комбинаты и другие предприятия с большими территориальными требованиями.
По словам Кожемяко, новое оборудование позволит эффективно управлять производственными процессами на обширных территориях, где традиционная сотовая связь может быть недостаточно стабильной. Уже несколько десятков компаний приобрели аналогичные решения.