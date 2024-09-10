В России запустят производство оборудования для частных сотовых сетей

Новая линейка оборудования, включающая базовые станции, коммутационное оборудование и абонентские терминалы, предназначена для создания частных сотовых сетей. Эти сети особенно востребованы у крупных корпоративных клиентов, таких как предприятия нефтегазохимического сектора, горно-обогатительные комбинаты и другие предприятия с большими территориальными требованиями.

По словам Кожемяко, новое оборудование позволит эффективно управлять производственными процессами на обширных территориях, где традиционная сотовая связь может быть недостаточно стабильной. Уже несколько десятков компаний приобрели аналогичные решения.