В России запустят производство силиконовых клавиатур

Опубликовано 06 августа 2026, 18:481 мин.
В России запустят производство силиконовых клавиатурСерийный выпуск начнется до конца года
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, готовит серийное производство силиконовых мембранных клавиатур по технологии промышленного литья под высоким давлением. Ранее подобные компоненты в России в промышленных масштабах не выпускались.
© «Росэл»
Для изготовления используется силиконовый каучук, устойчивый к влаге, химическому воздействию и перепадам температур. Материал сохраняет эластичность и подходит для применения в медицинской технике.
Производство организовано на предприятии холдинга с применением стационарных пресс-форм. Технология позволяет выпускать партии от 1 000 до 10 000 изделий. Опытная партия клавиатур для ноутбуков с тонкими мембранами уже изготовлена и проходит покраску и лазерную маркировку. Серийный выпуск планируется начать до конца текущего года.