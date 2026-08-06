В России запустят производство силиконовых клавиатур

Для изготовления используется силиконовый каучук, устойчивый к влаге, химическому воздействию и перепадам температур. Материал сохраняет эластичность и подходит для применения в медицинской технике.

Производство организовано на предприятии холдинга с применением стационарных пресс-форм. Технология позволяет выпускать партии от 1 000 до 10 000 изделий. Опытная партия клавиатур для ноутбуков с тонкими мембранами уже изготовлена и проходит покраску и лазерную маркировку. Серийный выпуск планируется начать до конца текущего года.