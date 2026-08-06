В России
Опубликовано 06 августа 2026, 18:48
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В России запустят производство силиконовых клавиатур

Серийный выпуск начнется до конца года
Холдинг «Росэл», входящий в госкорпорацию Ростех, готовит серийное производство силиконовых мембранных клавиатур по технологии промышленного литья под высоким давлением. Ранее подобные компоненты в России в промышленных масштабах не выпускались.
В России запустят производство силиконовых клавиатур

© «Росэл»

Для изготовления используется силиконовый каучук, устойчивый к влаге, химическому воздействию и перепадам температур. Материал сохраняет эластичность и подходит для применения в медицинской технике.

Производство организовано на предприятии холдинга с применением стационарных пресс-форм. Технология позволяет выпускать партии от 1 000 до 10 000 изделий. Опытная партия клавиатур для ноутбуков с тонкими мембранами уже изготовлена и проходит покраску и лазерную маркировку. Серийный выпуск планируется начать до конца текущего года.

Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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