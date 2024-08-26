В России запустят серийное производство плазменных двигателей для спутников

Производство будет осуществляться малым предприятием «СТАР», созданным при университете. Оно займется выпуском двигательных установок для нано- и микроспутников формата CubeSat, а в будущем — и для более крупных космических аппаратов, добавили в вузе.

Главный продукт компании «СТАР» — плазменная двигательная установка VERA, разработанная в Лаборатории плазменных ракетных двигателей МИФИ. Она является лучшей в России по габаритам, массе и энергоэффективности в своем классе. Эти двигатели корректируют орбиту спутников, увеличивая срок их службы, и помогают утилизировать отработавшие аппараты, выводя их из орбиты, рассказал разработчик устройства главный инженер ООО «СТАР», старший преподаватель Института лазерных и плазменных технологий МИФИ Игорь Егоров.

По словам генерального директора «СТАР» Евгения Степина, спрос на такие установки на российском рынке составляет около 70 единиц в год. Уже до конца этого года ожидаются первые продажи.