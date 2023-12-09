В России
18:07, 09 декабря 2023
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В России запустят серийное производство роботизированной платформы для дрона

К 2025 году

Группа ученых из Тамбовского государственного университета совместно с оборонным заводом "Октябрь" заявили о планах запустить серийное производство универсальной роботизированной платформы для небольших дронов в к 2025 году, пишет ТАСС.

В России запустят серийное производство роботизированной платформы для дрона

© Ferra.ru

Проректор вуза по стратегическому партнерству и развитию предпринимательства, Алексей Емельянов, подчеркнул, что данный проект потребует примерно года для завершения всех работ, включая пересборку установки, техническую подготовку и испытания.

Работы над проектом начались в 2020 году, и сейчас благодаря сотрудничеству с заводом "Октябрь" идет активная работа по максимальному замещению импортных компонентов платформы. Эта инициатива нацелена на создание независимого производства, позволяющего полностью использовать потенциал российских технологий и обеспечить технологический суверенитет страны.

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