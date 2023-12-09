В России запустят серийное производство роботизированной платформы для дрона

В России запустят серийное производство роботизированной платформы для дронаК 2025 году
Группа ученых из Тамбовского государственного университета совместно с оборонным заводом "Октябрь" заявили о планах запустить серийное производство универсальной роботизированной платформы для небольших дронов в к 2025 году, пишет ТАСС.
© Ferra.ru
Проректор вуза по стратегическому партнерству и развитию предпринимательства, Алексей Емельянов, подчеркнул, что данный проект потребует примерно года для завершения всех работ, включая пересборку установки, техническую подготовку и испытания.
Работы над проектом начались в 2020 году, и сейчас благодаря сотрудничеству с заводом "Октябрь" идет активная работа по максимальному замещению импортных компонентов платформы. Эта инициатива нацелена на создание независимого производства, позволяющего полностью использовать потенциал российских технологий и обеспечить технологический суверенитет страны.