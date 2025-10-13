В России заработали звонки в мессенджере Blink

Эта функция была запущена на фоне ограничений в других популярных мессенджерах. Позвонить можно непосредственно с интерактивной карты, где отображается местоположение собеседника, из профиля друга или общего чата. При этом каждый пользователь может полностью отключить функцию звонков в настройках приватности.

Как отметил сооснователь сервиса Максим Климчук, нововведение стало ответом на многочисленные запросы пользователей, которые хотели получить возможность не только переписываться, но и созваниваться внутри приложения. Обновление уже доступно для владельцев устройств на iOS и Android.

Blink постепенно расширяет функционал. Помимо звонков, приложение предлагает знакомства с людьми поблизости, совместные мини-игры, отправку звуковых стикеров и отображение скорости передвижения и уровня заряда батареи друзей.