В России
Опубликовано 13 октября 2025, 11:50
1 мин.

В России заработали звонки в мессенджере Blink

Они доступны для друзей, кто есть в контакт-листе
В геосоциальном приложении Blink появилась функция аудиозвонков. Главная особенность сервиса — звонки доступны исключительно пользователям, которые находятся в списке друзей друг у друга.
В России заработали звонки в мессенджере Blink

© Blink

Эта функция была запущена на фоне ограничений в других популярных мессенджерах. Позвонить можно непосредственно с интерактивной карты, где отображается местоположение собеседника, из профиля друга или общего чата. При этом каждый пользователь может полностью отключить функцию звонков в настройках приватности.

Как отметил сооснователь сервиса Максим Климчук, нововведение стало ответом на многочисленные запросы пользователей, которые хотели получить возможность не только переписываться, но и созваниваться внутри приложения. Обновление уже доступно для владельцев устройств на iOS и Android.

Blink постепенно расширяет функционал. Помимо звонков, приложение предлагает знакомства с людьми поблизости, совместные мини-игры, отправку звуковых стикеров и отображение скорости передвижения и уровня заряда батареи друзей.

Источник:Blink
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Blink
,
#В России
,
#мессенджер
,
#звонки