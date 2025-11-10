В России зарегистрировали 48 медицинских программ с ИИ

По словам Мурашко, современные изделия должны применять новые диагностические и лечебные технологии, включая ИИ. Интерес к таким разработкам демонстрируют как медицинские организации, так и сами разработчики.

Создаваемые сегодня программы становятся более универсальными. Они ориентированы на анализ больших данных и поддержку врачебных решений, а не на узкоспециализированные задачи.

Ранее в пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые усовершенствовали алгоритм искусственного интеллекта (ИИ), способный выявлять атрофический гастрит — предраковое состояние желудка. После дообучения на расширенном наборе данных точность системы достигла 96%.